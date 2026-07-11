Трамп поставил Ирану ультиматум до субботы: что требует от Тегерана
Соединенные Штаты выдвинули Ирану жесткое требование по прекращению атак. Срок, указанный президентом США Дональдом Трампом, истекает до конца этих суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.
Иран должен публично признать, что Ормузский пролив открыт для всех. Также режим должен пообещать немедленное прекращение ударов по коммерческим судам.
Ультиматум был передан официально. Послания были направлены Тегерану двумя путями: через прямые каналы и региональных посредников.
Причиной стали морские стычки. Вашингтон утверждает, что действия Ирана нарушают меморандум о взаимопонимании. Этот документ стороны подписали всего три недели назад.
Издание отмечает, что хрупкое соглашение о безопасности может развалиться. Ранее Трамп объявлял о временном прекращении огня, но иранские атаки продолжались.
Сегодня в Маскате состоится важная встреча. Дипломаты из Ирана и Омана обсудят кризис. Оман занимает особую позицию: страна создала свой судоходный канал у своего побережья, что ударило по влиянию Тегерана в регионе, отмечается в материале.
Раскол в руководстве Ирана
Разведка США фиксирует внутреннюю борьбу в Тегеране. В иранском государственном аппарате нет единства: разные группы спорят, следует ли выполнять условия меморандума.
Ситуация внутри режима выглядит следующим образом:
- часть переговорщиков хочет продолжать дипломатию;
- жесткие группировки активно сопротивляются сделке;
- продолжается борьба за влияние на решение лидера.
Официальную декларацию Вашингтон ждет сразу после саммита в Омане. Если гарантий свободного транзита не будет, США обещают ответные жесткие меры.
Контекст события
Иран и США после длительных боевых действий в регионе наконец-то смогли подписать рамочное соглашение, которое продолжило перемирие и открыло сторонам путь для обсуждения всех главных вопросов, чтобы в течение 60 дней заключить финальное соглашение о завершении войны.
Однако впоследствии атаки сторон начались снова. Накануне в США заявили об ударах по 90 военным целям в Иране.
Кроме того, спутники фиксируют, что уже после подписания рамочного соглашения Тегеран снова взялся за свои ядерные объекты. Там была замечена активность техники и новые инженерные конструкции.
Сам Трамп заявил, что давно находится в иранском списке на ликвидацию. Он даже оставил инструкции, если Тегерану удастся задуманное.