Трамп: постараємося, щоб Україна повернула собі якомога більше територій

США докладуть зусиль, щоб Україна повернула собі якомога більше окупованих Росією територій. Необхідно укласти найкращу угоду.

Як передає РБК-Україна , про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з членами уряду в Білому домі.

За його словами, влада США хоче укласти "найкращу" мирну угоду, з якою будуть згодні як Росія, так і Україна.

"Ми постараємося, щоб Україна отримала якомога більше, щоб вона повернула собі якомога більше (територій - ред.). Ми будемо намагатися домогтися миру, але це ще не гарантовано", - уточнив Трамп.

Президент США також не виключив, що йому не вдасться покласти край війні Росії проти України.

До слова, тільки кілька днів тому президент США Дональд Трамп допускав, що Україна зможе повернути під свій контроль частину територій, які окуповані російськими солдатами.