Кандидат Трампа в держсекретарі США зробив заяву про війну Росії проти України
Марко Рубіо, кандидат на посаду держсекретаря США від Дональда Трампа, заявив, що для завершення війни в Україні доведеться піти на поступки. Це стосуватиметься обох країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Рубіо сказав, що "нереально повірити", що Україна зможе відкинути російські війська туди, де вони були до вторгнення 2022 року, і наголосив, що офіційна позиція США повинна полягати в тому, що війна повинна закінчитися.
"Нереально повірити, що країна розміром з Україну, незалежно від того, наскільки некомпетентна і незалежно від того, скільки шкоди зазнала РФ в результаті цього вторгнення, ніяк не зможе відтіснити цих людей назад до того рівня, на якому вони перебували напередодні вторгнення, враховуючи динаміку чисельності", - сказав він.
Політик заявив, що він не вірить, що в України є робоча сила, щоб повністю відштовхнути Росію.
"Проблема, з якою стикається Україна, полягає не в тому, що у них закінчуються гроші, а в тому, що у них закінчуються українці", - сказав Рубіо.
Він також додав, що вони з Трампом погоджуються щодо того, що війну потрібно закінчити, і розкритикував адміністрацію Байдена за те, що вона не поставила чіткої "кінцевої мети" війни.
Рубіо наголосив, що війну між Росією та Україною потрібно припинити, і що всі країни повинні будуть піти на "поступки".
"Російська Федерація, а також українці та Сполучені Штати повинні піти на поступки", - підкреслив він.
Нагадаємо, що вчора, 14 січня, новообраний американський президент Дональд Трамп зробив заяву про зустріч із Путіним.
Тим часом Bloomberg вже дізнався можливі вимоги російського диктатора Володимира Путіна на переговорах з Трампом.
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