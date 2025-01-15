Кандидат Трампа в держсекретарі США зробив заяву про війну Росії проти України

Марко Рубіо, кандидат на посаду держсекретаря США від Дональда Трампа, заявив, що для завершення війни в Україні доведеться піти на поступки. Це стосуватиметься обох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Рубіо сказав, що "нереально повірити", що Україна зможе відкинути російські війська туди, де вони були до вторгнення 2022 року, і наголосив, що офіційна позиція США повинна полягати в тому, що війна повинна закінчитися.

"Нереально повірити, що країна розміром з Україну, незалежно від того, наскільки некомпетентна і незалежно від того, скільки шкоди зазнала РФ в результаті цього вторгнення, ніяк не зможе відтіснити цих людей назад до того рівня, на якому вони перебували напередодні вторгнення, враховуючи динаміку чисельності", - сказав він.

Політик заявив, що він не вірить, що в України є робоча сила, щоб повністю відштовхнути Росію.

"Проблема, з якою стикається Україна, полягає не в тому, що у них закінчуються гроші, а в тому, що у них закінчуються українці", - сказав Рубіо.

Він також додав, що вони з Трампом погоджуються щодо того, що війну потрібно закінчити, і розкритикував адміністрацію Байдена за те, що вона не поставила чіткої "кінцевої мети" війни.

Рубіо наголосив, що війну між Росією та Україною потрібно припинити, і що всі країни повинні будуть піти на "поступки".