Келлог допустив де-факто втрату територій у мирній угоді для України
Україна може укласти з Росією угоду, в рамках якої вона втратить території. Але її не зобов'яжуть це визнавати.
Як передає РБК-Україна, про це в ефірі Fox News заявив спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог.
Келлог вважає правильною заяву міністра оборони США Піта Гегсета про те, що повернення України до кордонів 2014-го року є "нереалістичним".
"Тому я вважаю, що доведеться укласти якусь угоду про можливу втрату території. Але, послухайте, ви не обов'язково повинні це визнавати", - зазначив він.
Келлог нагадав, що США сформулювали "Доктрину Веллеса", коли Радянський Союз підпорядкував собі країни Балтії. У рамках такої доктрини Вашингтон ніколи не визнавав, що СРСР володіє цими державами.
За його словами, на це питання необхідно дивитися в довгостроковій перспективі.
"Що вам потрібно, так це справжній стабільний мир, такий, який дійсно безпечний, щоб забезпечити угоду про безпеку між усіма сторонами, яка буде довгостроковою і дуже, дуже стійкою. І це буде багато в чому залежати від європейців", - зазначив він.
Глава Пентагону прогнозує "демаркацію"
Нагадаємо, сьогодні про мир між Україною і Росією розмірковував міністр оборони США Піт Хегсет.
Він заявляв про те, що мир, який буде досягнутий шляхом переговорів, буде являти собою "своєрідну демаркацію", яку не хоче жодна зі сторін.
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