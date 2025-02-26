Трамп: постараемся, чтобы Украина вернула себе как можно больше территорий
США приложат усилия, чтобы Украина вернула себе как можно больше оккупированных Россией территорий. Необходимо заключить самую лучшую сделку.
Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с членами правительства в Белом доме.
По его словам, власти США хотят заключить "самую лучшую" мирную сделку, с которой будут согласны как Россия, так и Украина.
"Мы постараемся, чтобы Украина получила как можно больше, чтобы она вернула себе как можно больше (территорий - ред.). Мы будем стараться добиться мира, но это еще не гарантировано", - уточнил Трамп.
Президент США также не исключил, что ему не удастся положить конец войне России против Украины.
К слову, только несколько дней назад президент США Дональд Трамп допускал, что Украина сможет вернуть под свой контроль часть территорий, которые оккупированы российскими солдатами.
США заявляют о необходимости уступок
Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял о том, что для завершения войны Украина и Россия должны будут пойти на уступки.
При этом спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог отмечал, что часть территорий Украины могут остаться под контролем России по итогам мирного процесса. При этом Келлог обращал внимания, что признавать это на юридическом уровне будет необязательно для Киева.
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