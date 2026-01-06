ua en ru
Трамп пообіцяв пришвидшити виробництво зброї для союзників США

США, Вівторок 06 січня 2026 21:47
UA EN RU
Трамп пообіцяв пришвидшити виробництво зброї для союзників США Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент США пообіцяв, що американські оборонні компанії пришвидшать виробництво зброї для союзників, аби скоротити багаторічні строки постачання літаків і гелікоптерів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Дональд Трамп заявив у вівторок, 6 січня, на зустрічі з конгресменами від Республіканської партії.

За словами президента, наразі виробництво високоточної зброї займає надто багато часу, через що союзники змушені чекати роками. Він навів приклад винищувачів F-35, на які витрачаються надто тривалі терміни, а також замовлення Індії на 68 гелікоптерів Apache, яке досі не виконано.

"Ніхто не має такої якості нашої зброї. Проблема лише в тому, що ми її виробляємо недостатньо швидко. Ми почнемо робити це значно швидше. Будемо суворими з компаніями-виробниками. У нас найкраща зброя у світі. Але потрібно забагато часу для її виробництва. В тому числі для союзників. Якщо союзники хочуть зброю купити, вони повинні чекати чотири роки на літак і п’ять років на гелікоптер. Ми не дозволимо цьому повторитися", - наголосив Дональд Трамп.

Він додав, що тепер буде суворо контролювати оборонні компанії, аби уникнути затримок у постачанні військової техніки.

Нові вимоги передбачатимуть прискорене виробництво літаків, гелікоптерів та іншого озброєння, щоб союзники отримували його вчасно.

За словами президента, ці кроки мають зміцнити обороноздатність союзників США та підвищити швидкість реагування на можливі загрози, особливо на тлі глобальної нестабільності та зростаючих потреб у сучасних озброєннях.

Нещодавно президент США Дональд Трамп схвалив будівництво двох нових лінкорів для ВМС країни, які, за його словами, стануть найбільшими та найпотужнішими в історії.

Нагадаємо, що США застосували в операції у Венесуелі секретний дрон RQ-170 Sentinel.

Також варто нагадати, що США більше не витрачають власні кошти на допомогу Україні. За словами Дональда Трампа, тепер за американську зброю розраховується НАТО.

