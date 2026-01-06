ua en ru
Трамп пообещал ускорить производство оружия для союзников США

США, Вторник 06 января 2026 21:47
Трамп пообещал ускорить производство оружия для союзников США Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент США пообещал, что американские оборонные компании ускорят производство оружия для союзников, чтобы сократить многолетние сроки поставки самолетов и вертолетов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Дональд Трамп заявил во вторник, 6 января, на встрече с конгрессменами от Республиканской партии.

По словам президента, сейчас производство высокоточного оружия занимает слишком много времени, из-за чего союзники вынуждены ждать годами. Он привел пример истребителей F-35, на которые тратятся слишком длительные сроки, а также заказ Индии на 68 вертолетов Apache, который до сих пор не выполнен.

"Никто не имеет такого качества нашего оружия. Проблема лишь в том, что мы его производим недостаточно быстро. Мы начнем делать это значительно быстрее. Будем строгими с компаниями-производителями. У нас лучшее оружие в мире. Но нужно слишком много времени для его производства. В том числе для союзников. Если союзники хотят оружие купить, они должны ждать четыре года на самолет и пять лет на вертолет. Мы не позволим этому повториться", - подчеркнул Дональд Трамп.

Он добавил, что теперь будет строго контролировать оборонные компании, чтобы избежать задержек в поставках военной техники.

Новые требования будут предусматривать ускоренное производство самолетов, вертолетов и другого вооружения, чтобы союзники получали его вовремя.

По словам президента, эти шаги должны укрепить обороноспособность союзников США и повысить скорость реагирования на возможные угрозы, особенно на фоне глобальной нестабильности и растущих потребностей в современных вооружениях.

Недавно президент США Дональд Трамп одобрил строительство двух новых линкоров для ВМС страны, которые, по его словам, станут крупнейшими и самыми мощными в истории.

Напомним, что США применили в операции в Венесуэле секретный дрон RQ-170 Sentinel.

Также стоит напомнить, что США больше не тратят собственные средства на помощь Украине. По словам Дональда Трампа, теперь за американское оружие рассчитывается НАТО.

