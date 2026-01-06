США застосували в операції у Венесуелі секретний дрон RQ-170 Sentinel: що це
США залучили секретний реактивний безпілотник RQ-170 Sentinel для підтримки спеціальної операції із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Бойове використання такого дрона є рідкісним явищем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TWZ.
За наявними даними, у місії був задіяний щонайменше один, а ймовірно - два безпілотники цього типу. Водночас підтверджені випадки бойового застосування RQ-170 є вкрай рідкісними через високий рівень засекреченості програми.
Авіаспотер у Пуерто-Рико зафіксував на відео повернення RQ-170 на авіабазу Рузвельт-Роудс, відому також як аеропорт Хосе Апонте де ла Торре. З вересня 2025 року цей об’єкт використовується як один із ключових центрів розширених військових операцій США в Карибському басейні та прилеглих регіонах.
Додатковим непрямим підтвердженням можливого застосування Sentinel над Венесуелою стало оприлюднення у грудні фото Південного командування ВПС США. На знімках зафіксовано військовослужбовця з шевроном із зображенням RQ-170. Фото були зроблені на авіабазі Девіс-Монтан в Аризоні - одному з основних центрів операцій США в Латинській Америці.
RQ-170 Sentinel перебуває на озброєнні майже 19 років, однак більшість інформації про нього залишається закритою, зокрема перелік операцій, у яких він застосовувався. Відомо, що безпілотник був розроблений підрозділом Skunk Works компанії Lockheed Martin, прийнятий на озброєння у 2007 році, а офіційно підтверджений Пентагоном лише у 2009-му.
Апарат має знижену помітність у різних діапазонах електромагнітних хвиль завдяки спеціальному неметалевому покриттю. За відкритими даними, RQ-170 виконаний за схемою "літаюче крило", має розмах крила близько 12 метрів, довжину приблизно 4,5 метра та висоту близько 1,8 метра.
Один із таких безпілотників раніше був втрачений на території Ірану. Після цього іранський оборонно-промисловий комплекс здійснив реверс-інжиніринг апарата та представив власний дрон Saegheh-2. Відтоді RQ-170 став дещо "публічнішим", а в мережі почали з’являтися детальніші зображення апарата.
Водночас його тактико-технічні характеристики й досі залишаються засекреченими.
Спецоперація США у Венесуелі
Нагадаємо, 3 січня Вашингтон провів у Каракасі операцію з затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Його арештували з дружиною Сілією Флорес та відправили до Штатів, вже було перше слухання суду по справі подружжя. Їх звинувачують у наркоторгівлі та незаконному збереженні зброї.
Попри активну боротьбу Трампа з наркотиками це не єдина причина протистояння Венесуели та США. Задовго до операції Трамп вимагав від Мадуро повернути Америці "вкрадені активи, землю та нафту", однак венесуельський диктатор ігнорував заклики та погрози нинішнього американського лідера.
Останньою краплею для команди Трампа стали танці Мадуро на телебаченні у час ескалації між країнами, коли Вашингтон завдав удару по черговому венесуельському танкеру, а диктатор ніяк на це не відреагував, ще й кинувся веселитись на публіку.
Щодо звинувачення Трампа у вкрадених активах США, йдеться про націоналізацію нафтових родовищ Венесуелою, які належали американським компаніям. Це сталося за попередника Мадуро - Уго Чавеса.