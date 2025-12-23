Нові лінкори для ВМС США: Трамп анонсував кораблі з лазерами та ядерними ракетами
Президент США Дональд Трамп повідомив, що схвалив план будівництва двох нових лінкорів для Військово-морських сил країни. За його словами, вони стануть найбільшими та найпотужнішими в історії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому в Youtube.
Як наголосив Трамп, нові лінкори будуть "найшвидшими, найбільшими та в сотні разів потужнішими за будь-який лінкор, який коли-небудь будували".
Він також заявив, що йдеться про "одні з найсмертоносніших кораблів для ведення надводної війни", які стануть найбільшими бойовими кораблями не лише в історії США, а й у світі.
За словами президента США, наразі мова йде про будівництво двох лінкорів, однак у перспективі їхню кількість можуть збільшити до 10, а згодом - до 20–25 одиниць.
"Ми говоримо про 10, але почнемо з двох і швидко перейдемо до 10. Зрештою ми вважаємо, що це буде від 20 до 25 таких кораблів", - зазначив Трамп.
Він також повідомив, що нові лінкори планують оздобити найсучаснішими видами озброєння. Зокрема, йдеться про артилерію, ракети, гіперзвукові системи, електромагнітні рельсотрони, а також бойові лазери нового покоління.
Окрім цього, за словами президента США, кораблі стануть носіями ядерних крилатих ракет морського базування, які наразі перебувають у стадії розробки та, як зазначив Трамп, "будуть введені в стрій досить швидко".
США і "гонка озброєнь"
Нагадаємо, Пентагон повідомив, що Китай ймовірно розмістив понад 100 міжконтинентальних балістичних ракет у нових шахтах поблизу Монголії.
За даними військового відомства США, розміщені МБР мають твердопаливні двигуни і є частиною нової серії шахтних комплексів. Раніше Пентагон повідомляв лише про існування цих полігонів, проте не розкривав кількість ракет.
Чернетковий звіт Пентагону з'явився на тлі майбутнього закінчення дії договору New START між США та Росією, який обмежує кількість стратегічних ядерних боєголовок та носіїв. Експерти побоюються, що закінчення дії угоди може стимулювати тристоронню гонку ядерних озброєнь між США, Росією та Китаєм.
Варто зазначити, Дональд Трамп 12 грудня офіційно заявив, що США, Росія та Китай зацікавлені у денуклеаризації ядерної зброї.