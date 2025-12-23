Нові лінкори для ВМС США: Трамп анонсував кораблі з лазерами та ядерними ракетами

Президент США Дональд Трамп повідомив, що схвалив план будівництва двох нових лінкорів для Військово-морських сил країни. За його словами, вони стануть найбільшими та найпотужнішими в історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому в Youtube .

Як наголосив Трамп, нові лінкори будуть "найшвидшими, найбільшими та в сотні разів потужнішими за будь-який лінкор, який коли-небудь будували".

Він також заявив, що йдеться про "одні з найсмертоносніших кораблів для ведення надводної війни", які стануть найбільшими бойовими кораблями не лише в історії США, а й у світі.

За словами президента США, наразі мова йде про будівництво двох лінкорів, однак у перспективі їхню кількість можуть збільшити до 10, а згодом - до 20–25 одиниць.

"Ми говоримо про 10, але почнемо з двох і швидко перейдемо до 10. Зрештою ми вважаємо, що це буде від 20 до 25 таких кораблів", - зазначив Трамп.

Він також повідомив, що нові лінкори планують оздобити найсучаснішими видами озброєння. Зокрема, йдеться про артилерію, ракети, гіперзвукові системи, електромагнітні рельсотрони, а також бойові лазери нового покоління.

Окрім цього, за словами президента США, кораблі стануть носіями ядерних крилатих ракет морського базування, які наразі перебувають у стадії розробки та, як зазначив Трамп, "будуть введені в стрій досить швидко".