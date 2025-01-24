Трамп поклав на Зеленського частину відповідальності за початок війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України не мав допустити війни. Він поклав на Володимира Зеленського частину відповідальності за початок російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Він мав не допустити цієї війни", - сказав Трамп.

При цьому американський лідер заявив, що Зеленський "не ангел". Трамп не уточнив, які дії українського президента, на його думку, були помилковими.

За словами Трампа, повномасштабної війни Росії проти України можна було б уникнути, уклавши угоду.

"Він бореться з набагато більшим суб’єктом, набагато більшим, набагато потужнішим. Він не повинен був цього робити, тому що ми могли б укласти угоду, а Зеленський вирішив, що "я хочу битися"", - заявив 47-й президент США.

Трамп також порівняв кількість танків у кожної країни, підкресливши, що у Росії їх більше.

Як зазначає видання NBC News, речник Білого дому не відповів на запитання, як, на думку Трампа, мала діяти Україна, коли Росія почала повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року.