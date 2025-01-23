Трамп пообіцяв працювати над досягненням угоди між Україною та РФ

Команда американського президента Дональда Трампа працюватиме над мирною угодою між Росією та Україною. Над завершенням війни, яка не мала аналогів із часів Другої світової.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву американського лідера Дональда Трампа.

Трамп заявив про намір своєї команди працювати над мирною угодою між Росією та Україною.

"Ще до того, як я став президентом, моя команда домовилась про договір про припинення боїв у Секторі Газа... Ми будемо працювати над тим, щоб досягнути мирної угоди між Росією та Україною", - сказав американський лідер.

Він підкреслив, що війна є трагедією, яка не мала аналогів десятки років.

"Тисячі загинули в ході цієї війни, ніхто нічого подібного не бачив з часів Другої світової війни. Мільйони українців та росіян страждають", - підкреслив він.

Водночас лідер США анонсував початок дій для завершення війни в Україні.

"Наші зусилля з досягнення мирного врегулювання між Росією та Україною, сподіваюся, вже почалися. Так важливо домогтися цього", - підсумував Трамп.