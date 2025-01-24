Трамп возложил на Зеленского часть ответственности за начало войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины не должен был допустить войны. Он возложил на Владимира Зеленского часть ответственности за начало российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в интервью телеканалу Fox News.

"Он должен был не допустить этой войны", - сказал Трамп.

При этом американский лидер заявил, что Зеленский "не ангел". Трамп не уточнил, какие действия украинского президента, по его мнению, были ошибочными.

По словам Трампа, полномасштабной войны России против Украины можно было бы избежать, заключив соглашение.

"Он борется с гораздо большим субъектом, гораздо большим, гораздо более мощным. Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить соглашение, а Зеленский решил, что "я хочу сражаться"", - заявил 47-й президент США.

Трамп также сравнил количество танков в каждой стране, подчеркнув, что у России их больше.

Как отмечает издание NBC News, спикер Белого дома не ответил на вопрос, как, по мнению Трампа, должна была действовать Украина, когда Россия начала полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года.