Трамп хоче якомога швидше зустрітися з Путіним, щоб покласти край війні
Президент США Дональд Трамп хоче якомога швидше зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Він сподівається, що переговори з главою Кремля допоможуть покласти край війні в Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
"Я був би радий якомога швидше зустрітися з Путіним, щоб покласти край цій війні. Мільйони життів, чудові молоді люди гинуть на полі бою. Люди гинуть. Я бачив фотографії того, що відбувається, це справжня бійня", - сказав Трамп.
Він наголосив, що мова не про економічні втрати та втрати природних ресурсів, а людських життів.
"Міста руйнуються одне за іншим. Ми маємо просто зупинити це", - зазначив президент США.
Відповідаючи на питання, чи буде до наступного форуму у Давосі у 2026 році вже укладена мирна угода, він сказав: "Це питання до Росії, бо Україна готова".
Трамп вкотре повторив, що війна в Україні ніколи б не почалася, якби він залишався президентом США.
"При мені про цю війну не було й мови. Я знав, що Путін ніколи б не почав цієї війни під час моєї каденції. А коли я пішов, почалися страшні речі", - зазначив він.
Трамп хоче зустрітися з Путіним
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що команда президента США Дональда Трампа готується до переговорів та зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним для припинення війни проти України. У Кремлі також заявляли про готовність зустрічі з Трампом без жодних умов.
Окрім того, вчора, 22 січня, Трамп опублікував пост у своїй соцмережі Truth Social, в якому звернувся до Путіна.
Він закликав Росію укласти "угоду" про закінчення війни в Україні найближчим часом. В іншому випадку він пригрозив запровадити більші мита та санкції.
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