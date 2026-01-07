Трамп похвалився, що без його втручання Росія "отримала б усю Україну"

Трамп написав, що більшість із країн НАТО раніше "не платили за рахунками" і витрачали на оборону тільки 2% ВВП, поки він не став американським президентом. Тепер же країни Альянсу "платять 5% ВВП" у контексті оборонних витрат, додав президент.

"Без моєї участі Росія зараз мала б усю Україну. Пам'ятайте також, що я самотужки закінчив 8 воєн, і Норвегія, член НАТО, по-дурному вирішила не вручати мені Нобелівську премію миру. Але це не має значення! Важливо те, що я врятував мільйони життів", - похвалився він.

На думку Трампа, Росія і Китай не бояться НАТО без Сполучених Штатів. Він висловив сумніви, що Альянс залишався б зі США, якби країна його потребувала.

"Ми завжди будемо поруч із НАТО, навіть якщо вони не будуть поруч із нами", - додав він.