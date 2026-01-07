Трамп похвастался, что без его вмешательства Россия "получила бы всю Украину"

Трамп написал, что большинство из стран НАТО ранее "не платили по счетам" и тратили на оборону только 2% ВВП, пока он не стал американским президентом. Теперь же страны Альянса "платят 5% ВВП" в контексте оборонных расходов, добавил президент.

"Без моего участия Россия сейчас имела бы всю Украину. Помните также, что я в одиночку закончил 8 войн, и Норвегия, член НАТО, по-глупому решила не вручать мне Нобелевскую премию мира. Но это не имеет значения! Важно то, что я спас миллионы жизней", - похвастался он.

По мнению Трампа, Россия и Китай не боятся НАТО без Соединенных Штатов. Он выразил сомнения, что Альянс оставался бы с США, если бы страна в нем нуждалась.

"Мы всегда будем рядом с НАТО, даже если они не будут рядом с нами", - добавил он.