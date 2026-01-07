Трамп похвастался, что без его вмешательства Россия "получила бы всю Украину"

Президент США Дональд Трамп считает, что если бы он не вмешался, то Россия захватила бы полностью всю Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского лидера в Truth Social.
Трамп написал, что большинство из стран НАТО ранее "не платили по счетам" и тратили на оборону только 2% ВВП, пока он не стал американским президентом. Теперь же страны Альянса "платят 5% ВВП" в контексте оборонных расходов, добавил президент.
"Без моего участия Россия сейчас имела бы всю Украину. Помните также, что я в одиночку закончил 8 войн, и Норвегия, член НАТО, по-глупому решила не вручать мне Нобелевскую премию мира. Но это не имеет значения! Важно то, что я спас миллионы жизней", - похвастался он.
По мнению Трампа, Россия и Китай не боятся НАТО без Соединенных Штатов. Он выразил сомнения, что Альянс оставался бы с США, если бы страна в нем нуждалась.
"Мы всегда будем рядом с НАТО, даже если они не будут рядом с нами", - добавил он.
Напомним, еще в мае президент США Дональд Трамп заявил о том, что России мало тех территорий Украины, которые она захватила с начала полномасштабной войны.
По его словам, Москва хочет заполучить полностью всю территорию Украины.
Также недавно американский лидер, комментируя "необходимость" территориальных уступок со стороны Украины ради завершения войны, сказал о том, что Россия "через несколько месяцев все равно захватит те территории".
В свою очередь российский диктатор Владимир Путин недавно приказал своим солдатам продолжать наступление на Запорожье и расширить "буферную зону" в Сумской и Харьковской областях.