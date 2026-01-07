RU

Трамп похвастался, что без его вмешательства Россия "получила бы всю Украину"

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп считает, что если бы он не вмешался, то Россия захватила бы полностью всю Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского лидера в Truth Social.

Трамп написал, что большинство из стран НАТО ранее "не платили по счетам" и тратили на оборону только 2% ВВП, пока он не стал американским президентом. Теперь же страны Альянса "платят 5% ВВП" в контексте оборонных расходов, добавил президент. 

"Без моего участия Россия сейчас имела бы всю Украину. Помните также, что я в одиночку закончил 8 войн, и Норвегия, член НАТО, по-глупому решила не вручать мне Нобелевскую премию мира. Но это не имеет значения! Важно то, что я спас миллионы жизней", - похвастался он. 

По мнению Трампа, Россия и Китай не боятся НАТО без Соединенных Штатов. Он выразил сомнения, что Альянс оставался бы с США, если бы страна в нем нуждалась. 

"Мы всегда будем рядом с НАТО, даже если они не будут рядом с нами", - добавил он. 

Что говорил Трамп о планах России

Напомним, еще в мае президент США Дональд Трамп заявил о том, что России мало тех территорий Украины, которые она захватила с начала полномасштабной войны.

По его словам, Москва хочет заполучить полностью всю территорию Украины.

Также недавно американский лидер, комментируя "необходимость" территориальных уступок со стороны Украины ради завершения войны, сказал о том, что Россия "через несколько месяцев все равно захватит те территории".

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин недавно приказал своим солдатам продолжать наступление на Запорожье и расширить "буферную зону" в Сумской и Харьковской областях.

