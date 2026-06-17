Трамп похвалив Україну за успіхи у війні з РФ

Українці "добре справляються" на фронті, попри те, що Росія є великою країною зі значно більшою армією.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.
Американський лідер наголосив, що справи в українців "йдуть непогано".
"Росія - велика країна, з величезними, як ви знаєте, набагато більшими збройними силами, але в них (українців, - ред.) справи йдуть непогано. Вони тримаються", - заявив Трамп.
Він додав, що Україна має чудове озброєння, у тому числі завдяки США, і вона "справляється досить добре".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що більше ніж половина росіян хочуть, щоб війна проти України закінчилася, оскільки вони бачать, що країна-агресорка не перемагає на полі бою.
Зазначимо, аналітик Яніс Клюге підрахував, що воєнні витрати Кремля за перший квартал 2026 року побили новий рекорд. Зокрема, вони зросли на третину порівняно з 2025 роком і сягнули 5,91 трильйона рублів або 83,2 мільярда доларів.
Раніше Зеленський заявляв, що щомісячні втрати російської армії на фронті становлять від 30 до 35 тисяч військовослужбовців. На окремих напрямках співвідношення бойових втрат між українськими та російськими силами сягає 1 до 8 на користь України.
Крім того, у британської розвідувальній службі повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила майже 500 тисяч військових. Зазначається, що наразі російський диктатор зазнає невдач і змушений відступати на полі бою.