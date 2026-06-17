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Трамп: Зеленському і Путіну треба зустрітися, але вони не знають як

20:02 17.06.2026 Ср
2 хв
Президент США також розповів, чому РФ зазнає великих втрат на полі бою
aimg Валерій Ульяненко
Трамп: Зеленському і Путіну треба зустрітися, але вони не знають як Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заявив, що президенту України та російському диктатору необхідно поговорити, і розповів, що заважає це зробити.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час виступу на саміті G7.

Американський лідер зробив заяву щодо війни в Україні. Зокрема, він зазначив, що говорив і з Володимиром Зеленським, і по телефону з Володимиром Путіним.

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"Здається, що там дуже багато солдат втрачають обидві сторони. Росія більше втрачає, тому що вони нападають. Коли ви нападаєте у війні, наступаєте у війні, ви втрачаєте більше людей", - сказав Трамп.

Він зауважив, що під час недільної розмови з російським диктатором поділився своєю інформацією. Президент США також заявив, що розмови з президентами обох країн були "дуже вдалими", і висловив переконання, що їм треба поговорити.

Трамп: Зеленському і Путіну треба зустрітися, але вони не знають якФото: Трамп зробив заяву щодо діалогу між Зеленським і Путіним (інфографіка РБК-Україна)

"Їм треба поговорити, але вони просто не знають, як це зробити. Вони просто не знають, як їм переговорити між собою", - підкреслив Трамп.

Нагадаємо, після врегулювання ситуації навколо Ірану Трамп заявив, що наступним пріоритетом для Вашингтона стане пошук шляхів припинення російсько-української війни. За його словами, щомісяця бойові дії забирають життя близько 25 тисяч людей.

Також Зеленський і Трамп обговорили можливість проведення переговорів за участю російського диктатора на території США. Очікується, що такий формат міг би ускладнити для кремлівського лідера ухилення від прямого діалогу.

Водночас у МЗС Німеччини не виключають, що переговорний процес щодо завершення війни в Україні може стартувати вже влітку. У Берліні вважають, що війна фактично зайшла в глухий кут, і Путін може розглядати варіант дипломатичного врегулювання.

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