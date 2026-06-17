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Трамп похвалил Украину за успехи в войне с РФ

23:03 17.06.2026 Ср
2 мин
Президент США не обошел стороной и американское вооружение
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Украинцы "хорошо справляются" на фронте, несмотря на то, что Россия является большой страной с гораздо большей армией.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

Американский лидер подчеркнул, что дела у украинцев "идут неплохо".

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"Россия - большая страна, с огромными, как вы знаете, гораздо большими вооруженными силами, но у них (у украинцев, - ред.) дела идут неплохо. Они держатся", - заявил Трамп.

Он добавил, что Украина имеет отличное вооружение, в том числе благодаря США, и она "справляется довольно хорошо".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что более половины россиян хотят, чтобы война против Украины закончилась, поскольку они видят, что страна-агрессор не побеждает на поле боя.

Отметим, что аналитик Янис Клюге подсчитал, что военные расходы Кремля за первый квартал 2026 года побили новый рекорд. В частности, они выросли на треть по сравнению с 2025 годом и достигли 5,91 триллиона рублей или 83,2 миллиарда долларов.

Ранее Зеленский заявлял, что ежемесячные потери российской армии на фронте составляют от 30 до 35 тысяч военнослужащих. На отдельных направлениях соотношение боевых потерь между украинскими и российскими силами достигает 1 к 8 в пользу Украины.

Кроме того, в британской разведывательной службе сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла почти 500 тысяч военных. Отмечается, что сейчас российский диктатор терпит неудачу и вынужден отступать на поле боя.

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