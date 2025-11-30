Трамп угрожал Мадуро применить силу, если лидер Венесуэлы не покинет пост, - WSJ

Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро пригрозил ему применить силу, если тот не покинет пост добровольно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

По информации источников издания, в телефонном разговоре президенты обсуждали требования об амнистии для Николаса Мадуро, его помощников и членов их семей. Сейчас они включены в санкционные списки США и находятся в стране под уголовным преследованием.

Ранее стало известно о телефонном разговоре президентов США и Венесуэлы.

Отмечается, что беседа прошла за несколько дней до того, как Госдеп признал "картель Солнца" террористической организацией. Власти Соединенных Штатов считают, что картель возглавляет Николас Мадуро.