Трамп поговорить з Путіним перед зустріччю із Зеленським, - Axios

Зустріч Трампа і Зеленського

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 жовтня, у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Лідери обговорять, зокрема, ймовірні поставки Україні далекобійних ракет Tomahavk.

Також під час візиту до Вашингтона Зеленський проведе закриті зустрічі з оборонними та енергетичними корпораціями США, а також виступить у Конгресі перед переговорами з Трампом.

Окрім того, ЗМІ повідомляли, що президент США обговорюватиме з українським колегою перехід України в наступ.

Додамо, за оцінкою директора оборонної програми аналітичного центру "Центр нової американської безпеки" Стейсі Петтіджон, Україні можуть передати лише від 20 до 50 ракет, що навряд чи суттєво вплине на хід війни.

