Трамп поговорит с Путиным перед встречей с Зеленским, - Axios

Встреча Трампа и Зеленского

Напомним, в пятницу, 17 октября, в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудят, в частности, вероятные поставки Украине дальнобойных ракет Tomahavk.

Также во время визита в Вашингтон Зеленский проведет закрытые встречи с оборонными и энергетическими корпорациями США, а также выступит в Конгрессе перед переговорами с Трампом.

Кроме того, СМИ сообщали, что президент США будет обсуждать с украинским коллегой переход Украины в наступление.

Подробнее о встрече в материале РБК-Украина "Трамп и Зеленский готовят новую встречу в США: что известно и будут ли Tomahawk".