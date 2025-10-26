Трамп согласен на наш компромисс с прекращением огня по линии фронта, - Зеленский
Президент США Дональд Трамп согласился с тем, что единственный приемлемый для Украины компромисс - это остановка боевых действий по той линии фронта, которая существует сейчас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в телефонном разговоре с ведущей "ТСН Тиждень" Аллой Мазур.
Зеленский в ответ на вопрос, действительно ли произошел перелом в позиции Трампа, и понял ли президент США неприемлемость сдачи Украиной своей территории, сказал, что Трамп пока согласился с украинским видением компромисса.
"Трамп действительно согласился, что украинский компромисс - это остановка огня по линии фронта", - отметил Зеленский.
Также Зеленский отметил, что Трамп не просто так ввел санкции против России. На позицию американского президента повлияло не только желание урегулировать войну в Украине, но и действия Кремля: удар по детскому саду в Харькове, неспособность российского диктатора Владимира Путина достичь успехов на фронте и деструктивные заявления, которые звучат из Кремля.
"Санкционный удар Америки выглядит еще более катастрофическим после 19-го пакета санкций из Европы", - добавил украинский лидер.
Впрочем, несмотря на санкции, Трамп, судя по всему, все еще держит для Путина "переговорное окно". У российского диктатора все еще есть шанс согласиться на мирные переговоры.
Мирный план для Украины: что известно
Напомним, Украина совместно со странами ЕС работает над планом прекращения войны по текущей линии фронта. Сам план состоит из 12 пунктов. Его реализацией будет заниматься мирная комиссия под председательством американского лидера Дональда Трампа.
Сразу после встречи с Зеленским 17 октября Трамп призвал Украину и РФ остановиться на текущих позициях на фронте. Он также подчеркнул, что обе стороны могут объявить о своей победе. Однако Кремль демонстративно плюнул в лицо президенту США - сделав это устами министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По словам последнего, Москва не хочет перемирия.