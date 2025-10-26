Трамп согласен на наш компромисс с прекращением огня по линии фронта, - Зеленский

Президент США Дональд Трамп согласился с тем, что единственный приемлемый для Украины компромисс - это остановка боевых действий по той линии фронта, которая существует сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в телефонном разговоре с ведущей "ТСН Тиждень" Аллой Мазур.

Зеленский в ответ на вопрос, действительно ли произошел перелом в позиции Трампа, и понял ли президент США неприемлемость сдачи Украиной своей территории, сказал, что Трамп пока согласился с украинским видением компромисса.

"Трамп действительно согласился, что украинский компромисс - это остановка огня по линии фронта", - отметил Зеленский.

Также Зеленский отметил, что Трамп не просто так ввел санкции против России. На позицию американского президента повлияло не только желание урегулировать войну в Украине, но и действия Кремля: удар по детскому саду в Харькове, неспособность российского диктатора Владимира Путина достичь успехов на фронте и деструктивные заявления, которые звучат из Кремля.

"Санкционный удар Америки выглядит еще более катастрофическим после 19-го пакета санкций из Европы", - добавил украинский лидер.

Впрочем, несмотря на санкции, Трамп, судя по всему, все еще держит для Путина "переговорное окно". У российского диктатора все еще есть шанс согласиться на мирные переговоры.