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Трамп о поездке в Японию: Большой прогресс на многих фронтах

Новости » Политика    29.05.2019 - 05:57
Трамп о поездке в Японию: Большой прогресс на многих фронтах
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/WhiteHouse)

Поездку в Японию Трамп считает успешной

Президент США Дональд Трамп после завершения поездки в Японии, которая длилась четыре для, заявил, что сторонам удалось достигнуть большого прогресса во многих направлениях переговоров. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Американский лидер назвал всего свою поездку успешной, а премьера-министра Синдзо Абэ - прекрасным.

"Вернулись из Японии после очень успешной поездки. Большой прогресс на многих фронтах. Великая страна с прекрасным лидером премьер-министром Абэ!", - написал Трамп.

Трамп о поездке в Японию: Большой прогресс на многих фронтахРанее сообщалось, что тема усиления военного сотрудничества между Соединенными Штатами и Японией стала центральной в завершение четырехдневного визита президента США Дональда Трампа в Японии.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который находился с официальным визитом в Японии, заявил об успехе в торговых переговорах с Японией.

Отметим, что визит к Японии Трамп начал 25 мая со встречи с японскими бизнесменами.

Bloomberg подсчитал ущерб от торговой войны США с Китаем Трамп пока не готов к торговому соглашению с Китаем
Новости Украины Дональд ТрампЯпония
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