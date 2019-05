Трамп отметил прогресс в торговых переговорах с Японией

Американский лидер ожидает очень успешных переговоров после парламентских выборов в Японии, которые должны состоятся в июле

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который сейчас находится с официальным визитов в Японии, заявил об успехе в торговых переговорах с Японией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.

"Мы достигли большого прогресса в наших торговых переговорах с Японией. Большое внимание уделяется сельскому хозяйству и говядине", - заявил американский лидер.

Также он отметил, что ожидает очень успешных переговоров после парламентских выборов в Японии, которые должны состоятся в июле.

Great progress being made in our Trade Negotiations with Japan. Agriculture and beef heavily in play. Much will wait until after their July elections where I anticipate big numbers!