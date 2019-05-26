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Трамп отметил прогресс в торговых переговорах с Японией

Новости » Политика    26.05.2019 - 13:32
Трамп отметил прогресс в торговых переговорах с Японией
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Американский лидер ожидает очень успешных переговоров после парламентских выборов в Японии, которые должны состоятся в июле

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который сейчас находится с официальным визитов в Японии, заявил об успехе в торговых переговорах с Японией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.

"Мы достигли большого прогресса в наших торговых переговорах с Японией. Большое внимание уделяется сельскому хозяйству и говядине", - заявил американский лидер. 

Также он отметил, что ожидает очень успешных переговоров после парламентских выборов в Японии, которые должны состоятся в июле.

Отметим, что президент США стал первым зарубежным лидером, который приехал в страну после того, как 1 мая император Нарухито взошел на престол.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 24 мая президент США Дональд Трамп отправился в Японию с четырехдневным рабочим визитом. 

В программе визита американского лидера запланированы в основном встречи церемониального и развлекательного характера, хотя представитель Белого дома пообещал, что президент "объявит о некоторых существенных новостях" во время пребывания в Японии.

Кроме того, в первый день своего государственного визита в Японию президент США Дональд Трамп встретился с японскими бизнесменами в посольстве США.

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Новости Украины Дональд ТрампЯпония
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