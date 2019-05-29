ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп про поїздку в Японію: Великий прогрес на багатьох фронтах

Новини » Політика    29.05.2019 - 05:57
Трамп про поїздку в Японію: Великий прогрес на багатьох фронтах
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/WhiteHouse)

Поїздку до Японії Трамп вважає успішною

Президент США Дональд Трамп після завершення чотирьохденної поїздки до Японії заявив, що сторонам вдалося досягти великого прогресу у багатьох напрямках переговорів. Про це Трамп написав у своєму Twitter

Американський лідер назвав загалом свою поїздку успішною, а прем'єра міністра Сіндзо Абе - прекрасним. 

"Повернулися з Японії після дуже успішної поїздки. Великий прогрес на багатьох фронтах. Велика країна з прекрасним лідером прем'єр-міністром Абе!", - написав Трамп. 

Трамп про поїздку в Японію: Великий прогрес на багатьох фронтахРаніше повідомлялося, що тема посилення військового співробітництва між Сполученими Штатами та Японією стала центральною на завершення чотириденного візиту президента США Дональда Трампа до Японії. 

Раніше РБК-Україна писало, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який перебував з офіційним візитом у Японії, заявив про успіх у торговельних переговорах з Японією. 

Зазначимо, візит до Японії Трамп почав 25 травня із зустрічі із японськими бізнесменами.

Bloomberg підрахував збитки від торговельної війни США з Китаєм Трамп поки не готовий до торговельної угоди з Китаєм
Новини України Дональд ТрампЯпонія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся