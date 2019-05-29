Трамп и Абэ обсудили усиление военного сотрудничества

Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Стороны обсудили безопасность в тихоокеанском регионе

Тема усиление военного сотрудничества между Соединенными Штатами и Японией стала центральной в завершение четырехдневного визита президента США Дональда Трампа в Японию. Об этом пишет "Голос Америки".

Прем'ер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник принимал Трампа на палубе JS Kaga, одного из японских носителей вертолетов. В своих высказываниях лидеры не упоминали Китай, но их беспокойство относительно жесткой военной позиции Пекина в Тихом океане было очевидным.

Абэ говорил о "все жестче среду безопасности в регионе". Трамп заявил, что приобретение Японией 105 дополнительных истребителей F-35 Lightning II (каждый из которых стоит около 100 миллионов долларов) "поможет нашим странам защититься от ряда сложных угроз в регионе и далеко за его пределами".

Позже, обращаясь к сотням моряков на корабле ВМС США Wasp вблизи, Трмап сказал про самолеты F-35: "У врага есть проблема с ним. Вы знаете, в чем проблема? Они его не видят".

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который сейчас находится с официальным визитом в Японии, заявил успех в торговых переговорах с Японией.

РБК-Украина писало, во время визита Трампа в Японии Синдзо Абэ планирует убедить президента США в том, что следующий саммит "Большой двадцатки" нужно будет провести в японской Осаке. Кроме того, премьер Японии собирается убедить президента США в необходимости участия в саммите "Большой семерки", который состоится летом во Франции.