ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп и Абэ обсудили усиление военного сотрудничества

Новости » Политика    29.05.2019 - 02:03
Трамп и Абэ обсудили усиление военного сотрудничества
Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Стороны обсудили безопасность в тихоокеанском регионе

Тема усиление военного сотрудничества между Соединенными Штатами и Японией стала центральной в завершение четырехдневного визита президента США Дональда Трампа в Японию. Об этом пишет "Голос Америки".

Прем'ер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник принимал Трампа на палубе JS Kaga, одного из японских носителей вертолетов. В своих высказываниях лидеры не упоминали Китай, но их беспокойство относительно жесткой военной позиции Пекина в Тихом океане было очевидным.

Абэ говорил о "все жестче среду безопасности в регионе". Трамп заявил, что приобретение Японией 105 дополнительных истребителей F-35 Lightning II (каждый из которых стоит около 100 миллионов долларов) "поможет нашим странам защититься от ряда сложных угроз в регионе и далеко за его пределами".

Позже, обращаясь к сотням моряков на корабле ВМС США Wasp вблизи, Трмап сказал про самолеты F-35: "У врага есть проблема с ним. Вы знаете, в чем проблема? Они его не видят".

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который сейчас находится с официальным визитом в Японии, заявил успех в торговых переговорах с Японией.

РБК-Украина писало, во время визита Трампа в Японии Синдзо Абэ планирует убедить президента США в том, что следующий саммит "Большой двадцатки" нужно будет провести в японской Осаке. Кроме того, премьер Японии собирается убедить президента США в необходимости участия в саммите "Большой семерки", который состоится летом во Франции.

Bloomberg подсчитал ущерб от торговой войны США с Китаем Трамп назвал условие для переговоров с Ираном
Новости Украины Дональд Трампвоенное сотрудничество
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь