Трамп поддержал саудовского принца несмотря на убийство Хашкаджи

Фото: Джамаль Хашкаджі (скрин видео)

Трамп отметил, что Саудовская Аравия является союзником США

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку кронпринцу Саудовской Аравии Мухаммаду бин Салману вопреки сообщениям о его причастности к убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина, посилаючтись на интервью Трампа агенству Reuters.

На вопрос журналиста поддерживает ли Трамп саудовского наследного принца, он ответил: "Сейчас, без сомнения, да".

Трамп отметил, что Саудовская Аравия является союзником США. Но он отказался комментировать возможную причастность кронпринца к убийству.

"Он (Мухаммед бин Салман, - ред.) - лидер Саудовской Аравии. Они - наш очень хороший союзник", - подчеркнул он.

Напомним, управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством Хашкаджи.

Ранее сообщалось, что Турция объявила в розыск двух бывших высокопоставленных чиновников Саудовской Аравии, которых подозревают в убийстве саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи - экс-заместитель главы разведки Саудовской Аравии Ахмеда Асири и экс-советника наследного принца Сауда аль-Катани.