Трамп поддержал саудовского принца несмотря на убийство Хашкаджи

Трамп отметил, что Саудовская Аравия является союзником США
Президент США Дональд Трамп выразил поддержку кронпринцу Саудовской Аравии Мухаммаду бин Салману вопреки сообщениям о его причастности к убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина, посилаючтись на интервью Трампа агенству Reuters.
На вопрос журналиста поддерживает ли Трамп саудовского наследного принца, он ответил: "Сейчас, без сомнения, да".
Трамп отметил, что Саудовская Аравия является союзником США. Но он отказался комментировать возможную причастность кронпринца к убийству.
"Он (Мухаммед бин Салман, - ред.) - лидер Саудовской Аравии. Они - наш очень хороший союзник", - подчеркнул он.
Напомним, управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством Хашкаджи.
Ранее сообщалось, что Турция объявила в розыск двух бывших высокопоставленных чиновников Саудовской Аравии, которых подозревают в убийстве саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи - экс-заместитель главы разведки Саудовской Аравии Ахмеда Асири и экс-советника наследного принца Сауда аль-Катани.
РБК-Украина писало, что последние слова убитого в генконсульствеСаудовской Аравии журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи были "Я не могу дышать".