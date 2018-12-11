Группа журналистов названа "человеком года" по версии Time

Фото: Джамаль Хашкаджи (flickr.com pomed)

Журнал Time также выбрал на эту номинацию также Джамаля Хашкажди - человека, которого уже нет в живых

По версии журнала Time человеком года стала группа журналистов, среди которіх также саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, убитый в саудовском консульстве в Турции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NBC.

Номинация была оглашена в эфире утреннего шоу американского телеканала NBC и на сайте журнала. Известно, что на обложке следующего выпуска журнала появятся фотографии журналистов, "стоящих на страже правды". Среди них - Хашкаджи, а также репортеры, находящиеся под арестом.

По словам главного редактора журнала Эдвард Фелсенталь, впервые Time выбрал персоной года человека, которого уже нет в живых.

"Смерть Хашкаджи заставила мир пересмотреть свое отношение к саудовской монархии и наконец обратить внимание на происходящее в Йемене", - сказал Фелсенталь в интервью NBC.

Редактор уточнил, что у номера журнала, посвященного персоне года, несколько обложек, на которых изображены работники СМИ: это журналисты Capital Gazette, на редакцию которой была совершена атака летом этого года; филиппинская журналистка Мария Ресса, которую судят на родине; репортеры Ва Лоун и Киав Со Оо, которые получили тюремный срок в Мьянме.

Фото: обложки журнала TIME (facebook.com/time)

Напомним, Турция объявила в розыск двух бывших высокопоставленных чиновников Саудовской Аравии, которых подозревают в убийстве саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи - экс-замглавы разведки Саудовской Аравии Ахмеда Асири и экс-советника наследного принца Сауда аль-Катани.

РБК-Украина писало, ранее что последние слова убитого в генконсульстве Саудовской Аравии журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи были "Я не могу дышать".

Обозреватель газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента. Власти Саудовской Аравии отрицают причастность к покушению. В королевстве был взят под стражу 21 человек в связи с делом об убийстве журналиста. Им предъявлены обвинения, а в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.