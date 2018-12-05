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Турция объявила в розыск двух саудовских экс-чиновников по делу Хашкаджи

Новости » Политика    05.12.2018 - 14:53
Турция объявила в розыск двух саудовских экс-чиновников по делу Хашкаджи
Фото: Джамаль Хашкаджи (скрін відео)

Разыскивают экс-замглавы разведки Саудовской Аравии Ахмеда Асири и экс-советника наследного принца Сауда аль-Кахтани

Турция объявила в розыск двух бывших высокопоставленных чиновников Саудовской Аравии, которых подозревают в убийстве саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агенство "Анадолу".

Как сообщается, разыскивают экс-замглавы разведки Саудовской Аравии Ахмеда Асири и экс-советника наследного принца Сауда аль-Кахтани.

Отметим, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман "причастен к убийству" Хашкаджи.

Добавим, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй требует расследования убийства саудовского журналиста, тело которого обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле.

Ранее Германия запретила въезд на территорию Шенгенской зоны 18 гражданам Саудовской Аравии, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.

Также управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством Хашкаджи.

Напомним, президент Турции Эрдоган заявлял, что приказ об убийстве саудовского журналиста был отдан высокопоставленным представителем правительства Саудовской Аравии.

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Новости Украины ТурцияДжамаль ХашкаджиСаудовская Аравия
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