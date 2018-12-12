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Трамп підтримав саудівського принца попри вбивство Хашкаджі

Новини » Політика    12.12.2018 - 15:28
Трамп підтримав саудівського принца попри вбивство Хашкаджі
Фото: Джамаль Хашкаджі (скрін відео)

Трамп відзначив, що Саудівська Аравія є союзником США

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку кронпринцу Саудівської Аравії Мухаммеду бін Салману всупереч повідомленням про його причетність до вбивства опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючтись на інтерв'ю Трампа агенству Reuters.

На запитання журналіста чи підтримує Трамп саудівського наслідного принца, він відповів: "Наразі, без сумніву, так".

Трамп відзначив, що Саудівська Аравія є союзником США. Натомість відмовився коментувати можливу причетність кронпринца до вбивства.

"Він (Мухаммед бін Салман, - ред.) - лідер Саудівської Аравії. Вони - наш дуже хороший союзник", - підкреслив він.

Нагадаємо, управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввело персональні санкції проти 17 підданих Саудівської Аравії у зв'язку з вбивством Хашкаджі.

Раніше повідомлялося, що Туреччина оголосила в розшук двох колишніх високопоставлених чиновників Саудівської Аравії, яких підозрюють у вбивстві саудівського журналіста Washington Post Джамаля Хашкаджі - екс-заступник глави розвідки Саудівської Аравії Ахмеда Асірі та екс-радника наслідного принца Сауда аль-Катані.

РБК-Україна писало, що останні слова вбитого в генконсульствіСаудівської Аравії журналіста Washington Post Джамаля Хашкаджі були "Я не можу дихати".

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Новини України ТурцияСаудовская АравияДональд ТрампДжамаль Хашкаджи
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