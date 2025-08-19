Трамп почав підготовку саміту Путіна і Зеленського

Як зазначив Трамп, у нього відбулися "плідні зустрічі" із Зеленським, президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, прем'єром Британії Кіром Стармером та іншими лідерами.

На переговорах обговорювали гарантії безпеки для України, які нададуть європейські країни під час координації зі США. За його словами, "усі дуже раді" можливості досягнення миру.

"Після зустрічей я зателефонував Путіну і почав підготовку до зустрічі Путіна і Зеленського в місці, яке буде визначено пізніше, - між президентами Путіним та Зеленським", - повідомив президент США.

Після цієї зустрічі, зазначив президент США, має відбутися тристоронній саміт, у якому візьмуть участь Зеленський, Путін та сам Трамп.

"Це був дуже гарний, перший крок у війні, яка триває вже майже чотири роки", - сказав він і додав, що ситуацію координують віце-президент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф.