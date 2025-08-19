Трамп начал подготовку саммита Путина и Зеленского

Как отметил Трамп, у него прошли "плодотворные встречи" с Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьером Британии Киром Стармером и другими лидерами.

На переговорах обсуждали гарантии безопасности для Украины, которые предоставят европейские страны при координации с США. По его словам, "все очень рады" возможности достижения мира.

"После встреч я позвонил Путину и начал подготовку к встрече Путина и Зеленского в месте, которое будет определено позже, - между президентами Путиным и Зеленским", - сообщил президент США.

После этой встречи, отметил президент США, должен пройти трехсторонний саммит, в котором примут участие Зеленский, Путин и сам Трамп.

"Это был очень хороший, первый шаг в войне, которая длится уже почти четыре года", - сказал он и добавил, что ситуацию координируют вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткофф.