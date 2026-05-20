Трамп планував атакувати Іран, але ось чому арабські лідери зупинили удар

Дональд Трамп особисто підтвердив у своїй соцмережі Truth Social, що не бути бити по Ірану на прохання арабських країн. За словами Трампа, союзники вірять у нову угоду. Вона має бути "дуже прийнятною" для Вашингтона.

Причина тільки в угоді?

Звісно, що це не так. Арабські лідери діють прагматично, адже ризики занадто високі у разі поновлення гарячої фази протистояння між Тегераном та Вашингтоном. Аналітики пояснюють: навіть обмежений удар США викличе гнів Ірану й під ударом опиняться всі сусіди.

Експерти виділяють головні цілі іранських ракет:

Опріснювальні установки: без них регіон залишиться без води.

Електричні мережі: масштабні блекаути паралізують міста.

Нафтова інфраструктура: світові ціни на пальне злетять до небес.

Судноплавні шляхи: Ормузька протока може бути перекрита дуже-дуже надовго.

Різні пріоритети союзників

Інтереси сторін не завжди збігаються, адже у кожного своя мета, йдеться у статті. Для Білого дому головне - ядерна програма, а Ізраїль, окрім цього, хоче знищити проксі-групи. Своєю чергою арабські країни дбають про безпеку власних кордонів.

Старший директор програм Близького Сходу Атлантичної ради Вільям Ф. Вешлер пояснює розбіжності:

"Для Трампа це ядерне досьє; для Ізраїлю - це проксі та ракети; для Перської затоки - це Ормузька протока та зброя малої дальності, така як безпілотники".

Попри всі суперечки, арабські уряди єдині. Вони виступають проти "значної ескалації".

Скепсис щодо стратегії США

Приватно лідери регіону не люблять іранський режим. Багато хто хоче його зміни. Але вони не вірять Вашингтону, тому що у Трампа немає чіткого плану.

"Більшість урядів країн Перської затоки віддали б перевагу результату, який би усунув іранський режим, - зазначив Вешлер, - але скептично ставляться до того, що США мають план, а тим більше можливості, для досягнення цієї мети найближчим часом".