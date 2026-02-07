Трамп планує зустрітися з прем'єром Ізраїлю перед стартом "Ради миру", - Axios

Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху можуть провести зустріч 18 лютого, перед тим, як Трамп збере перше засідання "Ради миру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Кілька джерел з ізраїльського уряду підтвердили виданню, що Трамп та Нетаньяху можуть зустрітися в Білому домі 18 лютого. Ізраїльський прем'єр прийняв пропозицію Трампа увійти до так званої "Ради миру".

" Якщо Нетаньягу візьме участь у засіданні Ради миру, це буде його перша публічна зустріч з арабськими та мусульманськими лідерами з часів до нападів 7 жовтня та війни в Газі", - додає видання.

При цьому, за даними кореспондента видання Барака Равіда, обговорення буде включати не тільки і не стільки "Раду миру", скільки питання Ірану. Останній момент вкрай непокоїть Ізраїль.

" Очікується, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом цієї середи (11 лютого, - ред.) у Вашингтоні та обговорить переговори з Іраном", - повідомив Равід.

Він додав, що за заявою офісу Нетаньяху, обговорюватися буде момент, що "будь-які переговори повинні включати обмеження на балістичні ракети Ірану та припинення підтримки іранської осі".

При цьому в Білому домі Равіду сказали, що зустріч була ініціативою саме Нетаньяху. Тобто, спочатку вона справді планувалася на 18 лютого.

"Посадовець Білого дому повідомив мені, що саме Нетаньяху попросив дозволу відвідати Білий дім на тиждень раніше, ніж планувалося спочатку, і зустрітися з президентом цієї середи", - написав кореспондент.

Перший збір "Ради миру"

Перше засідання "Ради миру" планувалося провести 19 лютого, сказали виданню джерела з адміністрації США. Через цю зустріч Вашингтон планує просувати реалізацію другої фази мирного плану щодо Сектора Гази та почати збір грошей на відбудову анклаву.

"Це буде перше засідання Ради миру та конференція зі збору коштів на відбудову Гази", - підтвердив один з чиновників.

При цьому Білий дім відмовився від коментарів. А презентація "Ради миру" була сприйнята світом скептично: більшість реально значущих держав не приєдналася до неї, в тому числі майже все європейські союзники США.