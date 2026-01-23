Обіцяють "хмарочоси як у Дубаї" й відкриття кордонів: який план по Газі показали у Трампа

Під час форуму в Давосі зять президента США Джаред Кушнер показав бачення майбутньої Гази - з новими житловими кварталами, технологічною інфраструктурою та курортами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Генеральний план: "Дубай на місці руїн"

"Спочатку ми гралися зі створенням вільної зони, а потім зі створенням зони ХАМАС. А потім ми сказали: знаєте що? Давайте просто планувати катастрофічний успіх", - заявив Кушнер.

Згідно з презентованими слайдами, "нова" Газа включатиме: блискучі житлові вежі та приморські курорти, схожі на ті, що в Сінгапурі чи Дубаї; центри обробки даних та великі промислові парки; першочергову реконструкцію в районі Рафаху, який зараз контролюється військовими Ізраїлю.

Попри візуальну привабливість, план ігнорує критичні питання: права власності палестинців на землю, компенсації за зруйнований бізнес та місця проживання для 2 мільйонів переміщених осіб під час розчищення 68 мільйонів тонн завалів.

Фінансування та "Рів'єра" Близького Сходу

Трамп просуває ідею перетворення збіднілої Гази на "Рів'єру", що вже викликало хвилю критики з боку палестинського керівництва. Кушнер не назвав конкретних сум, але анонсував конференцію у Вашингтоні.

"Там ми оголосимо про багато внесків, які будуть зроблені... з приватного сектору", - зазначив він.

Раніше в медіа з’являлася інформація, що США готові "закрити" близько 20% витрат на проєкт, але офіційного підтвердження цьому поки немає.

Прорив у Рафаху: пункт пропуску відкриють наступного тижня

Паралельно з економічними планами, Вашингтон просуває 20-пунктний політичний план. Колишній урядовець Палестинської автономії Алі Шаат, який має керувати анклавом, через відеозв'язок оголосив про відкриття ключового кордону.

"Відкриття Рафаха сигналізує про те, що Газа більше не закрита для майбутнього", - підкреслив Шаат.

Ізраїльське джерело підтвердило, що Тель-Авів готовий до обговорення цього кроку наступного тижня, сподіваючись на повернення останків останнього заручника Рана Гвілі.

Жорстока реальність: обстріли та загибель журналістів

Поки в Давосі малювали карти майбутнього, реальність у Газі залишається кривавою, зазначає Reuters.

За останню добу чотири людини загинули від танкового обстрілу в районі Зейтун та вбито 12 осіб, серед яких троє журналістів.

З моменту набрання чинності перемир'я кількість жертв серед палестинців перевищила 480 осіб.