Трамп планує розширити близькосхідне турне ще однією країною, - CNN

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп у межах турне до Близького Сходу, яке відбудеться наступного місяця, може відвідати також і Туреччину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами джерел, остаточне рішення щодо візиту до Туреччини ще не ухвалено. Високопоставлений чиновник Білого дому повідомив, що Трамп обговорював можливу поїздку під час нещодавньої телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. CNN зазначає, що, попри невизначеність щодо того, чи відвідає Трамп Туреччину, сам факт обговорення цієї можливості є важливим, адже американський лідер уже давно не бував у цій країні. Останній візит президента США до Туреччини відбувся ще у 2009 році.