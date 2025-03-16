Ердоган підтримав "рішучі ініціативи" Трампа щодо завершення війни в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поговорив телефоном з главою США Дональдом Трампом у неділю, 16 березня. Розмова, зокрема, стосувалася і війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ердогана .

Під час розмови Ердоган висловив підтримку крокам президента США Трампа, який "виступив з прямою і рішучою ініціативою щодо припинення російсько-української війни".

"Туреччина прагне до справедливого і тривалого миру з самого початку війни і продовжуватиме робити це і надалі", - додав лідер Туреччини.

Окрім України, президенти обговорили турецько-американські відносини, зняття санкцій з Сирії та питання повторної участі Туреччини в програмі винищувачів F-35. Також Ердоган підкреслив, що Анкара очікує від США кроків у боротьбі з тероризмом з урахуванням інтересів Туреччини.

Ердоган про завершення війни в Україні

Нагадаємо, раніше Ердоган заявляв, Туреччина хоче побачити конструктивну реакцію Росії на пропозицію США про 30-денне припинення вогню з Україною. Він підкреслив, що вважає позитивною і важливою згоду України припинити вогонь з Росією на місяць.

Перед цим президент Туреччини підтримав заклик президента України Володимира Зеленського і лідера Франції Еммануеля Макрона до повітряного та морського перемир'я між Росією та Україною.

Також Ердоган підкреслив, що рішення щодо завершення війни не може бути знайдено без участі України та РФ. Він додав, що за три роки повномасштабної війни в Україні Туреччина "прагнула знайти рішення для української кризи, не підливаючи масла у вогонь".