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Трамп планирует расширить ближневосточное турне еще одной страной, - CNN

Пятница 11 апреля 2025 08:57
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Трамп планирует расширить ближневосточное турне еще одной страной, - CNN Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп в рамках турне по Ближнему Востоку, которое состоится в следующем месяце, может посетить также и Турцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам источников, окончательное решение о визите в Турцию еще не принято.

Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что Трамп обсуждал возможную поездку во время недавнего телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

CNN отмечает, что, несмотря на неопределенность относительно того, посетит ли Трамп Турцию, сам факт обсуждения этой возможности является важным, ведь американский лидер уже давно не бывал в этой стране.

Последний визит президента США в Турцию состоялся еще в 2009 году.

Отношения между Турцией и США

Обе страны - члены НАТО, и сотрудничают в сферах безопасности, борьбы с терроризмом, а также в военных операциях. США имеют военную базу на территории Турции, которая является ключевой для операций на Ближнем Востоке. Анкара же получает военную помощь и технологии от Штатов.

Как писало Bloomberg, Эрдоган хотел бы встретиться с Трампом. В частности рассчитывает, что встреча состоится в апреле.

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Соединенные Штаты Америки Турция Дональд Трамп
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