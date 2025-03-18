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Ердоган хоче зустрічі з Трампом у Білому домі у квітні, - Bloomberg

Вівторок 18 березня 2025 11:54
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Ердоган хоче зустрічі з Трампом у Білому домі у квітні, - Bloomberg Архівне фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент США Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче зустрітись з главою США Дональдом Трампом. Він розраховує, що зустріч відбудеться у квітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прагне організувати зустріч із Дональдом Трампом у Білому домі, можливо, наприкінці квітня, повідомили турецькі чиновники, обізнані з цим питанням.

Ймовірно, Ердоган вважає зміцнення стратегічного партнерства між Анкарою і Вашингтоном критично важливим для регіональної стабільності. Це пов'язано з тим, що Туреччина хоче стати помітним посередником у розв'язанні питань від України до Сирії.

Однак офіс Ердогана відмовився від коментарів.

Нагадаємо, днями президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поговорив телефоном з главою США Дональдом Трампом.. Розмова, зокрема, стосувалася і війни Росії проти України.

Раніше Ердоган заявляв, Туреччина хоче побачити конструктивну реакцію Росії на пропозицію США про 30-денне припинення вогню з Україною. Він підкреслив, що вважає позитивною і важливою згоду України припинити вогонь з Росією на місяць. Ердоган також підтримав заклик президента України Володимира Зеленського і лідера Франції Еммануеля Макрона до повітряного та морського перемир'я між Росією та Україною.

Також Bloomberg писало, що Туреччина могла б відправити своїх військових в Україну. Однак Анкара не братиме участі в жодній миротворчій місії, якщо не буде залучена до всіх консультацій і підготовки щодо її формування.

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