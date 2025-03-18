Ердоган хоче зустрічі з Трампом у Білому домі у квітні, - Bloomberg

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче зустрітись з главою США Дональдом Трампом. Він розраховує, що зустріч відбудеться у квітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прагне організувати зустріч із Дональдом Трампом у Білому домі, можливо, наприкінці квітня, повідомили турецькі чиновники, обізнані з цим питанням.

Ймовірно, Ердоган вважає зміцнення стратегічного партнерства між Анкарою і Вашингтоном критично важливим для регіональної стабільності. Це пов'язано з тим, що Туреччина хоче стати помітним посередником у розв'язанні питань від України до Сирії.

Однак офіс Ердогана відмовився від коментарів.

Нагадаємо, днями президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поговорив телефоном з главою США Дональдом Трампом.. Розмова, зокрема, стосувалася і війни Росії проти України.

Раніше Ердоган заявляв, Туреччина хоче побачити конструктивну реакцію Росії на пропозицію США про 30-денне припинення вогню з Україною. Він підкреслив, що вважає позитивною і важливою згоду України припинити вогонь з Росією на місяць. Ердоган також підтримав заклик президента України Володимира Зеленського і лідера Франції Еммануеля Макрона до повітряного та морського перемир'я між Росією та Україною.