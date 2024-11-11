Трамп про плани на перший тиждень роботи: посадити Україну та Росію за стіл переговорів

Нагадаємо, раніше Трамп неодноразово заявляв, що може припинити війну Росії проти України за один день. За повідомленнями ЗМІ, обговорювався варіант, який вимагатиме від України відмови від частини своїх територій.

Нещодавно британські ЗМІ опублікували чергову версію так званого "мирного плану" Трампа. Він передбачає європейські війська у буферній зоні між Україною та Росією.

Після його переобрання радник Трампа заявив, що Україні вже "нереально" повернути Крим. Проте в офісі новообраного президента спростували таку заяву.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливий план Трампа, попередив, що швидке завершення війни може призвести до втрат для України.

10 листопада The Washington Post повідомила, що Трамп у четвер провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. У МЗС України кажуть, що не знали про це.

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