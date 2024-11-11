Трамп о планах на первую неделю работы: усадить Украину и Россию за стол переговоров

В его список входит:

начало массовой депортации мигрантов;

отмена политики администрации Байдена в сфере образования;

реорганизация федерального правительства путем увольнения тысяч федеральных служащих, которые, по мнению Трампа, тайно работают против него;

помилование людей, арестованных за их роль в штурме Капитолия 6 января 2021 года;

усадить Украину и Россию за стол переговоров.

"Я хочу закрыть границу и хочу бурить, бурить, бурить", — сказал он о своих планах на первый день.

Пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт заявила, что в первую неделю будут десятки указов.

Урегулировать войну России против Украины

Пресс-секретарь Трампа после того, как в среду он был объявлен победителем выборов, сказала, что теперь он сможет "вести переговоры о мирном соглашении между Россией и Украиной". Позже она добавила: "Это включает в себя, в первый день, посадку Украины и России за стол переговоров, чтобы положить конец этой войне".