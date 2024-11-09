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У Трампа відхрестилися від заяви його радника про Крим

США, Субота 09 листопада 2024 22:28
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У Трампа відхрестилися від заяви його радника про Крим Фото: кандидат в президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Радник Дональда Трампа заявив, що Україні вже "нереально" повернути Крим. Проте в офісі новообраного президента спростували таку заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник Дональда Трампа заявив, що республіканець Брайан Ланза, який окреслив деякі потенційні контури підтримуваного США мирного плану в Україні, не виступав від імені новообраного президента.

Більше того, представник Трампа заперечив, що давній стратег-республіканець, який був підрядником кампанії Трампа виступав від його імені.

Він також наголосив, що у команді Трампа щодо перехідного періоду наразі перевіряють персонал і розробляють політику, яку Трамп міг би прийняти під час свого другого терміну.

Заява Ланза

Нагадаємо, що раніше сьогодні старший радник новообраного президента Трампа Ланза заявив, що нова адміністрація зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на поверненні територій, окупованих Росією.

Він навіть заявив, що повернення Криму "нереалістичне" і "не є метою Сполучених Штатів".

Детальніше про заяву Ланзи, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Водночас зауважимо, що керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко сьогодні попередив, що найближчими місяцями у світових ЗМІ може з'явитись безліч інсайдів про різні варіації "мирних планів".

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