Зеленський про план Трампа щодо завершення війни: швидко - це втрати для України

Зеленський зауважив, що у нього дійсно були хороші розмови з Трампом, який днями переміг на виборах. Але зауважив, що вони повинні бути більш предметними й до цього треба готуватися обом сторонам.

"Щодо швидкого завершення війни - сьогодні я вірю, що Трамп дійсно хоче швидкого рішення. Хоче - це не значить, що це вийде. Я без закидів. Просто говорю, що ми там, де ми є. Ми у війні з росіянами, а це найскладніший ворог цього століття...", - пояснив президент.

Водночас глава України наголосив, що хоче справедливого закінчення війни.

"Я впевнений, що швидке закінчення війни - це втрати. Я думаю, що якщо дуже швидке, я не знаю цю ідею, ми не говорили про це з Трампом, я думаю, він буде готуватися зі своєю командою свої погляди, все це попереду. Все що мені зараз зрозуміло, він дійсно хоче закінчення. Ми хочемо справедливого закінчення, бо це жах і трагедія, вся ця війна. Але, якщо це просто швидко, то це втрати для України", - підсумував він.