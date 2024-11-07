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Зеленський про план Трампа щодо завершення війни: швидко - це втрати для України

Україна, Четвер 07 листопада 2024 20:45
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Зеленський про план Трампа щодо завершення війни: швидко - це втрати для України Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський прокоментував план Дональда Трампа щодо завершення війни. Той неодноразово обіцяв закінчити війну за 24 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час пресконференції.

Зеленський зауважив, що у нього дійсно були хороші розмови з Трампом, який днями переміг на виборах. Але зауважив, що вони повинні бути більш предметними й до цього треба готуватися обом сторонам.

"Щодо швидкого завершення війни - сьогодні я вірю, що Трамп дійсно хоче швидкого рішення. Хоче - це не значить, що це вийде. Я без закидів. Просто говорю, що ми там, де ми є. Ми у війні з росіянами, а це найскладніший ворог цього століття...", - пояснив президент.

Водночас глава України наголосив, що хоче справедливого закінчення війни.

"Я впевнений, що швидке закінчення війни - це втрати. Я думаю, що якщо дуже швидке, я не знаю цю ідею, ми не говорили про це з Трампом, я думаю, він буде готуватися зі своєю командою свої погляди, все це попереду. Все що мені зараз зрозуміло, він дійсно хоче закінчення. Ми хочемо справедливого закінчення, бо це жах і трагедія, вся ця війна. Але, якщо це просто швидко, то це втрати для України", - підсумував він.

Нагадаємо, вчора РБК-Україна запитало в політолога, коли, на його думку, Трамп почне "зупиняти війну" в Україні та чи зателефонує Путіну.

Зауважимо, що сам Трамп неодноразово заявляв, що у разі його обрання президентом він може зупинити війну Росії проти України. Ба більше він наголосив, що зможе зробити це за 24 години, або й навіть телефонним дзвінком.

Раніше Зеленський вже відповів на заяву Трампа про припинення війни "за 24 години".

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