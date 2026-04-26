Трамп після замаху знову заявив про необхідність бального залу в Білому домі

Президент США Дональд Трамп заявив, що спроба замаху минулої ночі ще раз підтвердила необхідність будівництва "захищеного" бального залу в Білому домі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в соцмережі Truth Social.
За його словами, те, що сталося минулої ночі, є тією причиною, через яку війська, правоохоронці та "кожен президент за останні 150 років вимагають збудувати велику, безпечну та захищену бальну залу на території Білого дому".
"Цей інцидент ніколи б не стався, якби в Білому домі вже була бальна зала з вищим рівнем військової секретності, яка зараз перебуває на стадії будівництва. Його неможливо побудувати досить швидко", - пише Трамп.
Він стверджує, що цей об'єкт не тільки красивий, а й оснащений "усіма можливими системами безпеки". Крім того, над ним немає приміщень, через які сторонні могли б проникнути всередину, а сам об'єкт розташований усередині огородженої території "найзахищенішої будівлі у світі - Білого дому".
"Безглуздий судовий позов щодо бального залу, поданий жінкою, яка вигулює собаку і яка абсолютно не має права подавати такий позов, має бути негайно відхилений. Ніщо не повинно заважати його будівництву, яке вкладається в бюджет і значно випереджає графік", - резюмував президент США.
Нагадаємо, у ніч на 26 квітня (за Києвом) у президента США Дональда Трампа та його високопосадовців відбулася вечеря з журналістами з пулу Білого дому в готелі Washington Hilton.
Однак у якийсь момент через контрольно-пропускний пункт прорвався чоловік зі зброєю, після чого пролунали кілька пострілів.Трамп після того, що сталося, був екстрено евакуйований. За підсумком, як з'ясувалося, внаслідок стрілянини було поранено одного офіцера, але бронежилет врятував його життя.
Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що стрілка ідентифікували як 31-річного вчителя Коула Аллена з міста Торранс (штат Каліфорнія). Його затримали на місці події. Джерела різних медіа писали, що після інциденту чоловік заявив, що планував відкрити вогонь по чиновниках адміністрації Трампа.
Що ж стосується бального залу, то це проєкт вартістю 400 млн доларів, який Трамп хоче реалізувати вже близько року. Для реалізації проєкту було знесено частину Білого дому, але будівництво нового об'єкта так і не закінчилося, оскільки гальмується судом. Однак днями апеляційний суд знову дозволить продовжити будівництво.