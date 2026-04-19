Апеляційний суд США тимчасово розблокував будівництво бальної зали Трампа в Білому домі

Федеральний апеляційний суд у США дозволив президенту Дональду Трампу продовжити будівництво бальної зали за 400 мільйонів доларів у Білому домі.

Рішення прийняли через день після того, як суддя суду нижчої інстанції продовжував блокувати наземне будівництво на місці колишнього Східного крила.

У п'ятницю колегія з трьох суддів Апеляційного суду США округу Колумбія тимчасово призупинила дію постанови окружного судді США Річарда Леона про зупинення частини проєкту. Колегія призначила слухання для розгляду справи на 5 червня.

У своєму рішенні, опублікованому у четвер, Леон продовжував блокувати наземне будівництво прибудови бальної зали площею 8 400 квадратних метрів, водночас дозволивши продовжувати лише підземні роботи над бункером та іншими "об’єктами національної безпеки" на цьому об’єкті.

План Трампа щодо будівництва

Минулої осені Трамп зніс Східне крило, щоб побудувати на цьому місці величезний бальний зал. Національний фонд охорони історичної спадщини пізніше подав до суду, щоб заблокувати будівництво, стверджуючи, що президент перевищив свої повноваження, продовживши проект без попереднього схвалення ключових федеральних агентств та Конгресу.

Наприкінці березня Леон виніс рішення на користь некомерційної організації , але на короткий час відклав його виконання, дозволивши продовжувати підземні роботи. Адміністрація подала апеляцію.

Трамп заявив, що бальна зала - це давно назріле доповнення до комплексу Білого дому, і стверджує, що він має право її будувати, оскільки витрати будуть покриті за рахунок пожертвувань заможних осіб та корпорацій, хоча кошти платників податків будуть спрямовані на забезпечення безпеки.