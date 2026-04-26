Трамп после покушения снова заявил о необходимости бального зала в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что попытка покушение прошлой ночью еще раз подтвердила необходимость строительства "защищенного" бального зала в Белом доме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в соцсети Truth Social.
По его словам, то, что произошло прошлой ночью, является той причиной, по которой войска, правоохранители и "каждый президент за последние 150 лет требуют построить большой, безопасный и защищенный бальный зал на территории Белого дома".
"Этот инцидент никогда бы не произошёл, если бы в Белом доме уже был бальный зал с высшим уровнем военной секретности, который сейчас находится в стадии строительства. Его невозможно построить достаточно быстро", - пишет Трамп.
Он утверждает, что этот объект не только красив, но и оснащен "всеми возможными системами безопасности". Кроме того, над ним нет помещений, через которые посторонние могли бы проникнуть внутрь, а сам объект расположен внутри огражденной территории "самого защищенного здания в мире - Белого дома".
"Нелепый судебный иск по поводу бального зала, поданный женщиной, выгуливающей собаку, которая совершенно не имеет права подавать такой иск, должен быть немедленно отклонен. Ничто не должно мешать его строительству, которое укладывается в бюджет и значительно опережает график", - резюмировал президент США.
Напомним, в ночь на 26 апреля (по Киеву) у президента США Дональда Трампа и его чиновников состоялся ужин с журналистами из пула Белого дома в отеле Washington Hilton.
Однако в какой-то момент через контрольно-пропускной пункт прорвался мужчина с оружием, после чего прозвучали несколько выстрелов. Трамп после случившегося был экстренно эвакуирован. По итогу, как выяснилось, в результате стрельбы был ранен один офицер, но бронежилет спас его жизнь.
Позже в СМИ появилась информация, что стрелка идентифицировали как 31-летнего учителя Коула Аллена из города Торранс (штат Калифорния). Его задержали на месте происшествия. Источники разных медиа писали, что после инцидента мужчина заявил, что планировал открыть огонь по чиновникам администрации Трампа.
Что же касается бального зала, то это проект стоимостью 400 млн долларов, который Трамп хочет реализовать уже около года. Для реализации проекта была снесена часть Белого дома, но постройка нового объекта так и не закончилась, поскольку тормозится судом. Однако на днях апелляционный суд снова позволит продолжить строительство.