Трамп після замаху знову заявив про необхідність бального залу в Білому домі

Президент США Дональд Трамп заявив, що спроба замаху минулої ночі ще раз підтвердила необхідність будівництва "захищеного" бального залу в Білому домі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в соцмережі Truth Social .

За його словами, те, що сталося минулої ночі, є тією причиною, через яку війська, правоохоронці та "кожен президент за останні 150 років вимагають збудувати велику, безпечну та захищену бальну залу на території Білого дому".

"Цей інцидент ніколи б не стався, якби в Білому домі вже була бальна зала з вищим рівнем військової секретності, яка зараз перебуває на стадії будівництва. Його неможливо побудувати досить швидко", - пише Трамп.

Він стверджує, що цей об'єкт не тільки красивий, а й оснащений "усіма можливими системами безпеки". Крім того, над ним немає приміщень, через які сторонні могли б проникнути всередину, а сам об'єкт розташований усередині огородженої території "найзахищенішої будівлі у світі - Білого дому".

"Безглуздий судовий позов щодо бального залу, поданий жінкою, яка вигулює собаку і яка абсолютно не має права подавати такий позов, має бути негайно відхилений. Ніщо не повинно заважати його будівництву, яке вкладається в бюджет і значно випереджає графік", - резюмував президент США.