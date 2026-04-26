Трамп после покушения снова заявил о необходимости бального зала в Белом доме

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в соцсети Truth Social .

По его словам, то, что произошло прошлой ночью, является той причиной, по которой войска, правоохранители и "каждый президент за последние 150 лет требуют построить большой, безопасный и защищенный бальный зал на территории Белого дома".

"Этот инцидент никогда бы не произошёл, если бы в Белом доме уже был бальный зал с высшим уровнем военной секретности, который сейчас находится в стадии строительства. Его невозможно построить достаточно быстро", - пишет Трамп.

Он утверждает, что этот объект не только красив, но и оснащен "всеми возможными системами безопасности". Кроме того, над ним нет помещений, через которые посторонние могли бы проникнуть внутрь, а сам объект расположен внутри огражденной территории "самого защищенного здания в мире - Белого дома".

"Нелепый судебный иск по поводу бального зала, поданный женщиной, выгуливающей собаку, которая совершенно не имеет права подавать такой иск, должен быть немедленно отклонен. Ничто не должно мешать его строительству, которое укладывается в бюджет и значительно опережает график", - резюмировал президент США.