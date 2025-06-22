Трамп після удару по Ірану: наша країна зараз гаряча як пістолет

Удари США по Ірану

Цієї ночі американська армія за допомогою бомбардувальників B-2 та ракет "Томагавк" завдала ударів по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану. Як заявляв Трамп, Іран "вбив і покалічив тисячі американців", а нічні удари "вирвали "бомбу" прямо з рук" іранського режиму.

В адміністрації Трампа стверджують, що іранська ядерна програма була повністю знищена. Водночас США не хочуть війни з Іраном, а навпаки - розраховують на переговори з Тегераном. Однак в Ірані вже пообіцяли, що США поплатяться за атаку.

Україна також підтримала американські удари по Ірану. В українському МЗС наголосили, що ядерній програмі Ірану потрібно було покласти край, але додали, що очікують такої ж рішучості з боку США щодо Росії.

Більше про удари США по ядерних об'єктах Ірану - у матеріалі РБК-Україна.

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