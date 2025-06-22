Така ж рішучість потрібна з Росією: Україна підтримала удари США по Ірану

Україна підтримує удари США по ядерних об'єктах Ірану, оскільки іранській програмі отримання ядерної зброї потрібно покласти край. Також Київ сподівається, що подібну ж рішучість західні країни продемонструють у протистоянні російському режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.

"Україна переконана, що іранській ядерній програмі має бути покладений край, аби вона більше ніколи не загрожувала ані країнам Близького Сходу, ані будь-яким іншим державам", - сказано у повідомленні МЗС.

У заяві сказано, що багаторічні мирні зусилля із зупинки ядерної програми Ірану залишилися без результатів. До нинішньої ескалації на Близькому Сході призвела саме політика Ірану - агресивні дії режиму аятол та вороже ставлення до багатьох інших націй, в тому числі до Ізраїля.

"Іран є співучасником злочину агресії проти України. Іранський режим надає військову допомогу Росії, зокрема постачає БПЛА та технології, які Росія систематично використовує для вбивства людей і руйнування критичної інфраструктури" - нагадали у міністерстві.

В МЗС додали, що удари США та Ізраїлю стануть для Ірану переконливим сигналом неприпустимості продовження політики, яку зараз веде Тегеран, та закликали Тегеран припинити надавати допомогу Росії, поки ще не пізно. А також висловили сподівання, що таку ж рішучість буде проявлено у боротьбі з російським режимом.

Завершення російської агресії проти України так само вимагає рішучості, лідерства та збільшення тиску на тих, хто не демонструє конструктиву заради досягнення миру. Йдеться насамперед про санкційні удари по російським нафтовим прибуткам та воєнному бюджету, тиску на Росію та посилення оборонних спроможностей України", - зазначено у повідомленні.